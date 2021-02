Ibra porta 501 gol al Picco

La Spezia - Nulla di personale. E' che in quel 2007 post Calciopoli, l'allora 25enne Zlatan Ibrahimovic di giocare in serie B con la Juventus non ci pensava proprio. Una delle sue ultimissime apparizioni con la maglia bianconera a strisce, prima di passare all'Inter, rischiava di essere contro lo Spezia. Almeno in panchina, per dovere di firma. Così avrebbe desiderato il tecnico Didier Deschamps, che si sentì rifiutare anche solo l'ipotesi di salire sul pullman per l'amichevole estiva prevista in Trentino. Una vicenda poi narrata dallo stesso svedese nella sua autobiografia di qualche anno fa, che contribuì ad alimentare l'epica del personaggio.



A corroborare quella del calciatore, invece, ci pensano i 501 gol in carriera segnati nei club. Gli ultimi due al Crotone, da assoluto protagonista. Sabato sarà titolare al Picco oppure Pioli ragionerà già in ottica dell'accoppiata coppa europea contro la Stella Rossa e poi derby della Madonnina? All'andata anche un Milan senza lui e Rebic riuscì ad avere ragione degli aquilotti, in partita per almeno un'ora di gioco. La freccia di Hernandez si prese la scena che di solito è degli attaccanti.

Ma se di calcoli uno deve ragionare, che senso avrebbe rischiare di andare a giocare il derby senza il vantaggio di una giornata favorevole ai rossoneri? Lo Spezia ama fare i dispetti alle grandi - chiedere a Napoli, Roma ed Atalanta -, ma è pur sempre un avversario più abbordabile rispetto alla Lazio che attende l'Inter ventiquattr'ore dopo la partita del Picco. Ibrahimovic ci sarà con tutta probabilità, con i suoi 501 gol. Nessuno ne aveva mai portati tanti da solo sul terreno di Viale Fieschi. Quando, nell'anno della Juve in B, arrivarono Del Piero e Trezeguet, erano rispettivamente a 133 e 156 gol.



A dire la verità non sarà la prima calata alla Spezia del campione più longevo del calcio contemporaneo. Nel 2017 la voce era volata di bocca in bocca: "C'è Ibrahimovic alla Spezia". L'ipotesi che venisse a chiudere la carriera con la maglia bianca era durata lo spazio di una risata. Passava invece ad acquistare un Riva Corsaro 100, uno dei gioielli sfornati dai cantieri navali affacciati al Golfo dei Poeti. Per le maestranze che gli chiesero una foto assieme o un sorriso nessuna risposta alla Deschamps, anzi.