Iannello e Sicco, due nuovi Sifu per l'Asd Gemma d'Oriente

La Spezia - Lo scorso lunedì 21 gennaio è stato riconosciuto ad Angelo Iannello e Maurizio Sicco il grado massimo di Sifu, direttamente dalla Ving tsun athletic association di Hong Kong (organizzazione di ving tsun fondata dal famoso Maestro di kung fu Yip Man, insegnante di Bruce Lee).

Sotto la guida attenta del Sifu Alessio Flautone, già riconosciuto e graduato nel 2015, i due atleti dell'Asd Gemma d'Oriente hanno superato il test della commissione esaminatrice di Hong Kong, entrando a far parte dei pochissimi Maestri di ving tsun riconosciuti dalla Vtaa sia in Italia che all'estero.



Alla premiazione dei due atleti era presente il presidente provinciale Aics Michele Mininno, che si è complimentato con l'associazione Gemma d'Oriente per i risultati ottenuti in questi anni e per l'attuale impegno che la vede coinvolta a livello nazionale nella formazione di istruttori per Aics.



Gemma D'Oriente rappresenta per la città della Spezia un vero "fiore all'occhiello" per lo studio del kung fu, essendo un punto di ritrovo di giovani che desiderano apprendere questa splendida arte marziale di origine cinese.