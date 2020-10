Iachini: "Abbiamo margini per migliorare, ci sono tempi in cui raccogli meno"

La Spezia - La sua squadra aveva cominciato come meglio non poteva chiedere ma alla fine Beppe Iachini è costretto a masticare amaro e prendersi le critiche di un ambiente, quello di Firenze, che già durante la settimana aveva messo pressione al navigato tecnico di Ascoli Piceno, reduce da due ko consecutivi. Alla fine un pareggio non può renderlo affatto contento ma per il mister col cappellino, che in settimana nell'analizzare il match era stato profetico ("E’ la partita più difficile di adesso. A livello inconscio, nelle scorse partite, la preparazione non è stata ottimale visto il mercato aperto", disse ai giornalisti) ci sarà tempo per recuperare. "I ragazzi spingono e giocano e nel calcio, in alcuni momenti, raccogli un po’ meno - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo dei ragazzi nuovi che dobbiamo portare alla giusta condizione. Ci sono margini importanti per poter far bene, ne sono convinto".