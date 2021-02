ISMAJLI SU IBRA, SAPONARA NEL TRIO D'ATTACCO

La Spezia - SPEZIA-MILAN



SPEZIA (4-3-3)

Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni S.; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi. A disp. Zoet, Ramos, Acampora, Marchizza, Galabinov, Agoume, Capradossi, Chabot, Pobega, Verde, Dell'Orco, Leo Sena. All. Italiano



MILAN (4-2-3-1)

Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, Donnarumma A., Castillejo, Tonali, Mandzukic, Hauge, Meite, Kalulu, Tomori, Krunic, Gabbia All. Pioli



Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Luca Mondin di Treviso e Valerio Vecchi di Lamezia Terme

Iv Uomo: Juan Luca Sacchi di Macerata

Var: Paolo Mazzoleni di Bergamo; AVar: Paganessi di Bergamo



PRE-PARTITA

20.18 - Il Milan è dunque la prima delle "strisciate" a giocare una partita vera nella storia moderna dello Spezia Calcio: sul Picco questa sera gli occhi, gli scongiuri e le gufate di tutta Italia. Non c'era forse battesimo migliore per la nuova proprietà americana che questa inedita e incredibile partita contro i rossoneri, i primi della classe in una serie A che da quasi un decennio ha raccontato solo di Juve in tutte le possibili variante. In tribuna per la prima volta Nishant Tella, fresco di nomina da amministratore delegato del club e punto di riferimento della famiglia Platek, la proprietà che in settimana ha preso in mano il club dopo quasi tredici anni di gestione Volpi. Un gran freddo, son venti di tramontana, sul terreno di Viale Fieschi, la temperatura è resa più sopportabile dalla mancanza di umidità.