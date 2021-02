I trentenni sono l'avanguardia della rivoluzione americana nello Spezia

feel old yet?

feel old yet?

La Spezia - La rappresentante della famiglia Platek in Europa e professionista della comunicazione. Il consulente finanziario con una profonda conoscenza del calcio internazionale e dello sport professionistico in genere. Una è Amanda Platek, l'altro è Nishant Tella. Due trentenni o poco più. Sono loro l'avanguardia della rivoluzione americana che nei prossimi mesi promette di portare lo Spezia Calcio in una nuova era. Il club aquilotto è ad oggi l'acquisto più importante della famiglia newyorchese nel calcio europeo, che porta il loro impegno ad un altro livello. Sia economico - Casa Pia e SonderjyskE sono aziende più piccole, la prima pare tutta da costruire - che di visibilità.