I tormenti del giovane Zaniolo: "Per la prima volta faccio caso all'invidia"

La Spezia - "Non sono mai riuscito a vedere l'invidia degli altri, perché sono troppo soddisfatto della mia vita e perché non capisco il motivo per il quale esserlo, eppure sto iniziando a vederla, per la prima volta ci sto facendo caso”. Così il talento spezzino della Roma Niccolò Zaniolo il quale dopo una stagione piena di soddisfazione in queste ultime giornate di campionato sta vivendo alcune difficoltà legate al rinnovo e alle prime voci di mercato che lo vedono al centro degli interessi di mezza Europa. “Mi sto ripromettendo – ha aggiunto il talento giallorosso sulla sua pagina Facebook - di essere meno generoso con chi non gioisce delle vittorie altrui, con chi è frustrato e cattivo, con chi se la prende con gli altri per ciò che non è riuscito a ottenere per mancanza di talento o di sacrificio".