I tifosi vogliono esserci, anche solo simbolicamente

La Spezia - Piace l’iniziativa lanciata dallo Spezia calcio per colorare lo stadio Picco anche in assenza dei tifosi. Da oggi è possibile consegnare le magliette e decorate dai supporter allo Spezia Store di piazza Sant’Agostino. Federico La Valle le raccoglierà per poi consegnarle al responsabile marketing Lorenzo Ferretti. Saranno distribuite sui seggiolini vuoti della tribuna già in occasione di Spezia Empoli, che dovrebbe essere scelta come anticipo della 29ª giornata di serie B.

L’idea di garantire al popolo spezzino comunque una presenza in quella che è la loro casa, anche se solo simbolica, ha rapidamente varcato i confini cittadini trovando una buona eco a livello nazionale. L’ipotesi che le norme anti contagio vengano allentate nel corso delle prossime settimane rimane ancora da affrontare e dipende sostanzialmente dall’impostazione che arriverà innanzitutto dal governo. Non è da escludere che tutte le gare rimanenti per concludere la stagione saranno giocate senza pubblico.



