I tifosi promuovono il mercato invernale

Due su tre vede uno Spezia rinforzato, solo il 13% preferiva la rosa estiva.

La Spezia - Lo Spezia che si è affacciato al 2018 è migliore di quello che ha salutato il 2017. Ne sono sicuri i tifosi che hanno partecipato come sempre in massa al sondaggio lanciato da CDS sul mercato invernale operato dal diesse Gianluca Andrissi su input di Fabio Gallo e della società. Settecento voti in quattro giorni, con una netta maggioranza di contenti. Chi vede uno Spezia più forte grazie ad "acquisti mirati dove servivano, maggiore esperienza e saggia politica dei rinnovi" è stato il 61,8% dei votanti. In pratica due su tre si rivedono nelle operazioni svolte nel mese di gennaio.

Chi dopotutto non crede in un vero salto di qualità tra la rosa che ha iniziato il campionato e quella che affronterà il girone di ritorno è il 24,8%. In pratica un quattro ha la sensazione che "tra entrate e uscite non ci saranno né grandi passi in avanti né grandi passi indietro". Ma c'è anche chi boccia in pieno le scelte di acquisire a titolo definitivo Palladino, Mora e De Francesco per lasciare partire in prestito Vignali, Okereke e Acampora tra gli altri e cedendo il giovane Candela al Genoa. Questi sono il 13,4%, prevedono uno Spezia "più debole perché nessun acquisto porta un vero salto di qualità e oltretutto l'età media si è alzata".