I tifosi non perdonano l'annata così così di Galabinov

La Spezia - Più o meno due tifosi su tre non confermerebbero Andrej Galabinov al centro dell'attacco dello Spezia nella prossima stagione. L'annata sfortunata del bulgaro, sei gol in campionato, non è passata inosservata ai tanti lettori - circa 900 - che hanno partecipato al sondaggio lanciato da CDS su quello che fu uno degli acquisti più importanti della scorsa stagione. E non valgono le attenuanti generiche: il non aver svolto il ritiro, la serie di infortuni che lo hanno bloccato nel momento in cui stava per raggiungere il miglior periodo di forma. Quella rovesciata all'ultimo minuto di Spezia-Cittadella nei playoff, miracolosamente parata da Paleari, poteva dare un sapore diverso a tutta la sua stagione. Al momento però il 65% dei votanti non lo confermerebbe. Lungimiranza o un nuovo Mora su cui ricredersi?