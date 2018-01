I tifosi del Frosinone investono un milione di euro nel club ciociaro

La Spezia - La campagna del Frosinone bond ha raggiunto con 3 settimane di anticipo sulla data di chiusura definita inizialmente (4 febbraio alle 23.59) un obiettivo incredibile: un milione di euro di raccolta. Una concreta testimonianza della forte coesione esistente fra i nostri sostenitori e la società.

Il presidente Maurizio Stirpe, che appena qualche giorno fa si era espresso in termini entusiastici sulla risposta al progetto ottenuta già nei primi giorni del nuovo anno, ribadisce in queste ore il suo riconoscimento personale e quello della Società giallazzurra nei confronti di quanti hanno deciso di unire il proprio nome a quello del Frosinone: "Sono soddisfatto per questo ulteriore scatto in avanti. Strabiliante. Mi sento di ringraziare ancora una volta tutti quelli che hanno investito ed allo stesso tempo ricordo che vi sono ancora alcune settimane per unirsi a noi e raggiungere la vetta di quella ‘montagna’ con la vostra forte vicinanza. Per fare dello stadio ‘Benito Stirpe’ la vera casa della nostra Società, dei tifosi e di tutta la nostra comunità, una casa sempre più bella e accogliente grazie alle iniziative che verranno poste in essere".

Per investire bisogna registrarsi e seguire il processo su www.tifosy.com/frosinone. I benefici sono rappresentati dall’8% annuo per 5 anni, suddiviso tra il 5% in contanti e il 3% in crediti del club. Inoltre in base al livello di investimento sono previsti esclusivi privilegi di marketing come l’iscrizione del proprio nome nella ‘Wall of fame’ allo Stadio ‘Benito Stirpe’, la maglia incorniciata e autografata ed altro ancora.