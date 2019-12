I senatori si esaltano nella difficoltà e la difesa è un muro invalicabile

La Spezia - Scuffet 7 - Neutralizza un tiro di De Luca a bruciapelo da mezzo metro in quella che è in pratica l'unica sbavatura della difesa. Una striscia così importante di prestazioni da parte di un numero uno non si vedeva dai tempi di Chichizola.



Ferrer 6,5 - Coraggioso nell'affondare il tackle, ma stasera Abbattista decide di fischiargliele tutte quando è nel dubbio. Si conferma una sicurezza a livello difensivo, sostenuto anche da una resistenza fisica notevole.



Erlic 6,5 - Allunga una mano innocua e Mancosu si butta su un pallone che sarebbe finito tra le braccia di Scuffet. E' un'espulsione severa, la seconda di fila dopo il rosso a Maggiore a Venezia. Fino a quel momento era andato bene, a parte un liscio in area da brividi.



Capradossi 7 – Annulla Mancosu, De Luca e Morra uno dietro l'altro, cestinando tutta la gestione dell'attacco pensata da Boscaglia in settimana. Gli altri centrali ruotano, lui rimane sempre in campo.



Ramos 6,5 – Qualche errore in disimpegno ma una partita agonisticamente azzeccata, senza trascendere come gli è invece capitato già in stagione. Il suo solito crescendo nel secondo tempo è castrato dall'uomo in meno.



Bartolomei 6,5 – Torna mezzala, ma con un occhio sempre al centro per dare una mano al debuttante Reinhart. La fascia da capitano non gli pesa, anzi da quando ce l'ha al braccio non ha più sbagliato una partita.



Reinhart 6 - Gioca senza paura e tutto sommato senza troppa fretta di liberarsi del pallone. Certo non ci si può aspettare passino tutti da lui i palloni, ma rimane in partita fino in fondo.



Mora 7 – Soprattutto quando lo Spezia rimane in dieci si prende la briga di interpretare quei primi minuti di difficoltà portando in avanti la squadra e allontanando l'Entella dalla porta di Scuffet.



Ricci F. 6 - E' la sera in cui si scopre il Federico da battaglia, quello che sa anche darsi da fare in fase di ripiegamento. Peccato per quel sinistro dal limite e per le circostanze che lo portano in panchina anzitempo (dal 63' Terzi 6,5 – Entra con naturalezza)



Gudjohnsen 5,5 – Per paradosso forse fa meglio quando si ritrova in un reparto a due con Gyasi. Il contesto non lo aiuta a mettersi in luce (dal 92' Vignali sv)



Burgzorg 5 - Non coglie l'occasione della maglia da titolare vagando per il campo, sempre lontano dalla zona dove conta essere (dal 53' Gyasi 6 – Entra da ala e si ritrova seconda punta in pochi minuti. Generoso, ispira la migliore azione del secondo tempo)





All. Vincenzo Italiano 6,5 - Fa con Reinhart quello che Gigi Cagni fece con lui vent'anni fa: a 19 anni lo butta dentro e gli dà le chiavi della squadra. La delusione però è Burgzorg, attorno a cui si disegna un punto morto della manovra. Se ne accorge presto e corre ai ripari, poi però la seconda espulsione discutibile in due partite lo obbliga a rifare i suoi calcoli. Sacrifica Federico Ricci e sceglie un attacco a due con Gudjohnsen-Gyasi e la squadra rimane in partita anche grazie all'interpretazione dei senatori. Gli tocca quindi organizzare una difesa d'emergenza senza rinunciare alla possibilità del miracolo sportivo, tanto che alla fine toglie l'islandese per Vignali solo in pieno recupero.