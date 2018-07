I senatori in campo con il contratto in scadenza

Da Terzi a Granoche, passando per Giani e Bolzoni, la politica del club non prevede rinnovo per gli over trenta prima della prossima primavera.

La Spezia - Se ne parlerà solo dalla prossima primavera e non prima. Un manipolo di senatori aquilotti è destinato a giocarsi la riconferma nella prossima stagione pur avendo il contratto in scadenza nel 2019. La politica del club è ormai definita: di rinnovi si parla solo con la maggior parte del prossimo campionato alle spalle e chi vuole continuare a indossare la maglia bianca dovrà guadagnarselo sul campo.



Fermo restando che il mercato è ancora aperto e qualcuno potrebbe salutare, c'è da costruirci una mezza squadra niente male con quelli che hanno ancora meno di un anno di legame con Via Melara. A partire dalla difesa, dove la coppia di centrali Terzi (34) e Giani (32), che l'anno scorso è spesso finita tra i migliori, giocherà probabilmente per la riconferma. Stessa situazione per Bassi (33) e Manfredini (30), che si sono alternati tra i pali in un'annata che per i portieri non è stata certo fortunata. La mediana dei "precari" è particolarmente folta con Giorgi (31), Bolzoni (29) e Acampora (24). Anche alcuni under vivono l'incertezza, tra i quali Vignali (22) e Saloni (22) oltre a Maggiore (20) che sta cercando sistemazione.



Non è facile dire oggi quanti facciano parte dello Spezia del futuro, soprattutto se l'idea di base che muove l'opera di Guido Angelozzi è quella di dare a Marino una rosa più giovane entro metà agosto. Ad oggi la lista A conta 19 caselle occupate, contando che altri tre o quattro elementi arriveranno nelle prossime tre settimane, è logico che qualcuno dei senatori dovrà salutare anticipatamente i compagni.