I record della B che dopo un anno torna a venti squadre

La Spezia - Una manciata di giorni e la dieta calcistica si fermerà, per dare il via al campionato. Dal "Tombolato" di Cittadella il nuovo Spezia di Guido Angelozzi con l'esordiente Vincenzo Italiano in panchina è pronto a dare il la all'ottava partecipazione consecutiva nella seconda divisione nazionale. Un record che sfuggirà specialmente ai più giovani che non hanno vissuto i 55 anni di purgatorio perpetuo, prima della promozione del 2006. In cadetteria è l'Ascoli a vantare il record dei punti totalizzati in un campionato di serie B a 20 squadre, 61 (2 punti a vittoria) con 26 vittorie, 9 pareggi e tre sconfitte. Numeri realizzati nella stagione 1977-78, nella quale lo stesso Ascoli ottenne anche il record di vittorie totali (26) e quello di vittorie consecutive in casa (14). Il miglior punteggio in un campionato a 20 squadre (con 3 punti a vittoria) appartiene al Como, che nel campionato 2001-2002 totalizzò 74 punti. Lo Spezia non ha mai partecipato ad alcun campionato cadetto a venti squadre nè nel secondo dopo guerra nè fra il 1968 e il 2003. Il record per il maggior numero di punti in un campionato a 22 squadre (con 3 punti a vittoria) appartiene al Palermo (2013-14) che ha totalizzato 86 punti. Escludendo le penalità invece il primato va alla Juventus, che nel 2006-07 scontò 9 punti di penalizzazione e poi ne ottenne 85 per un totale di 94 punti. Lo Spezia dal canto suo ha fatto il miglior punteggio della sua storia nella stagione 2014-15, con Nenad Bjelica come tecnico e Catellani capocannoniere: furono 67 contro i 66 dell'ultima stagione Bjelica/Di Carlo e i 62 della stagione 2013-14 con Stroppa prima e Mangia dopo sulla panchina. Cinquantuno invece quelli messi assieme nel torneo scorso ma il campionato era a 19.



Il record di vittorie consecutive (8) appartiene al Torino (stagione 2000-2001), alla Juventus (stagione 2006-2007), all'Hellas Verona (stagione 2011-12) e al Trapani (stagione 2015-16). Il record di vittorie complessive in trasferta in un unico campionato (13) appartiene al Palermo (2013-14). Il record di vittorie consecutive in trasferta (8) appartiene al Palermo (2013-14). Atalanta e Genoa detengono il record di campionati totali vinti (6). L'Atalanta è anche la squadra che ha ottenuto più promozioni nella massima serie (12). La Roma, il Milan e la Juventus sono le uniche squadre ad aver vinto tutte le edizioni del campionato cui hanno partecipato. Il Crotone, l'Inter e il Sassuolo sono le uniche squadre a non essere mai retrocesse dalla serie A alla serie B. La Spal detiene il record di goal segnati (95), realizzato nella stagione 1949-1950; quello minimo è stato realizzato dal Bari (12) nella stagione 1973-1974. La miglior difesa è stata quella del Genoa nella stagione 1988-1989 con sole 13 reti subite; la peggiore quella della Pro Sesto (119) nella stagione 1949-1950. Il Napoli è stata l'unica squadra militante in serie B a vincere la Coppa Italia nella stagione 1961-1962, al termine della quale la squadra ottenne la promozione in serie A. Nessuna squadra ha mai concluso un campionato di serie B senza sconfitte. Il risultato migliore è stato ottenuto dal Perugia nella stagione 1984-85, quando la squadra umbra subì una sola sconfitta in 38 partite.