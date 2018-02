I ragazzi del rugby si fanno rispettare

La Spezia - Parte col piede giusto la seconda fase, girone B, del campionato Under 16 per la franchigia FTGI Under 16 Ligues (Spezia Recco Cogoleto) che a Recco supera nettamente la compagine del Biella 2 per 33 a 5. Confronto dominato di gran lunga dai padroni di casa che hanno saputo dosare pressione, velocità e concentrazione nei momenti strategici della partita mettendo a segno tre mete nella prima parte del match, di cui due trasformate, con Balestracci Mattia, Andrea Capurro e Martino Sbarbori (19-0). Nella ripresa la musica non cambia, il Biella prova a reagire ma i ragazzi guidati dal tecnico Besio, difendono bene ed è ancora la franchigia ligure ad andare in meta prima con l’aquilotto Valentia Francesco che con un “bel intercetto” riesce a bruciare sul tempo gli avversari e marca la quarta meta (26-0), poi con Cristiano Giusto (33-0). Negli ultimi minuti di gara arriva il colpo di coda del Biella che sui cinque metri giocano bene la punizione a favore e di forza marcano la prima ed unica meta, non trasformata, score finale 33-5. Fra i convocati gli aquilotti Brancaleone, Piazzi, Valentia, Ludovico e Quadrelli.



Formazione FTGI Rugby Ligues U16 (Spezia Recco Cogoleto): Balestracci, Bennati, Fiocchi, Valentia, Capurro, Quiroga, Oliveri, Piazzi, Brancaleone, Schiappacasse, Giusto, Badaracco, Pluas, Albarello, Sbarbori, Carretti, Quadrelli, Ludovico, Borgo, Sardi, Contini, Vitulli.



Altri risultati Under 16 II fase Girone B (I GG. ANDATA): Province dell’Ovest – San Mauro 56/19, Cuneo Pedona (in sosta).



CLASSIFICA: Province dell’Ovest e Ftgi Rugby Ligues punti 5, Cuneo*, San Mauro e Biella/B 0.

Nulla da fare per la franchigia FTGI Ligues Under 18 Elite con la capolista Viadana che in trasferta al Zaffanella incassa un sonoro 87 a 0. Fra i convocati gli aquilotti Barducci e Mordacci.



Altri risultati UNDER 18 GIRONE ELITE (IV GG. RITORNO)

FTGI Embriaci – Monferrato 62-0, A.S.R. Milano – Calvisano 32-17, TK GROUP Torino – Rovato 14-10, Tutto Cialde Lecco – CUS Milano 27/6.



CLASSIFICA: Viadana punti 59, A.S.R.Milano 57, Calvisano 54, Torino 34, Embriaci 29, Lecco 27, Rovato 24, Monferrato 22, CUS Milano 18, Rugby Ligues 9.



Programma del fine settimana intenso per tutte le categorie a cominciare da Sabato 17 febbraio alle 17.30 la franchigia FTGI Under 16 Ligues (Spezia, Recco, Cogoleto) in trasferta al Comunale di Volpiano incontrerà la Under 16 del San Mauro. Domenica 18 febbraio giornata di Rugby “giallo nero” al Comunale Pieroni: alle ore 10,30 si inizierà col propaganda Under 6/8/10 dove il Rugby Spezia accoglierà i piccoli atleti del Pro Recco, Tigullio; Amatori Genova e Busalla. A seguire, sempre al Pieroni, alle ore 14,30, dopo la pausa per il 6 nazioni torna di scena il Campionato di Serie C2 dove i ragazzi di Paradiso e Sturlese, sempre in cerca della vittoria, ospiteranno il Novi Rugby.

Al Carlo Androne di Recco alle ore 12,30 sugli scudi la Franchigia Under 18 FTGI Ligues vs. FTGI Embriaci.