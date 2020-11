I pronostici sono tutti dalla parte del Bologna

La Spezia - Sfida di Coppa Italia quella di domani al "Dall'Ara". Il Bologna di Siniša Mihajlovic e lo Spezia di Vincenzo Italiano si sfideranno in gara secca: in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale della competizione dove le squadre vittoriose raggiungeranno le prime 8 dello scorso campionato di A (che sono invece qualificate di diritto agli ottavi). Ricordando che, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente si calceranno i rigori, i pronostici sono tutti dalla parte dei felsinei: in media il successo dei padroni di casa è quotato 1.72, il pari a 3.93, mentre un'eventuale affermazione degli aquilotti viene pagata 4,37 volte la posta giocata.