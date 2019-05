I pronostici dicono Spezia e Verona in semifinale

La Spezia - Si segnerà ma poco, sia in Spezia-Cittadella che in Verona-Perugia. E le due squadre di casa sono favorite per il passaggio del turno. Ecco le quote dei bookmakers per il turno preliminare dei playoff di serie B, che dimostrano una certa fiducia in chi ha il vantaggio di poter giocare con due risultati su tre a favore. Spezia e Verona pagano rispettivamente 1.35 e 1.33 volte la posta in caso di passaggio del turno mentre Cittadella e Perugia viaggiano su 3.00 e 3.15. Ma sono comunque partite incerte, con il successo ospite che comunque non va oltre 3.50 in entrambi i casi.