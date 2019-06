I playout più assurdi e ingiusti della storia del calcio italiano

La Spezia - "E' inaccettabile che dopo venti giorni di vacanza ci venga detto che dobbiamo giocarci la stagione in una settimana". Dante Scibilia è il dg del Venezia, che tra quattro giorni dovrebbe scendere in campo per la partita d'andata dei playout contro la Salernitana. Uno choc per il club che pensava di essere salvo e che programmava la prossima stagione. "Ci è stato detto che non potevo difendere i nostri diritti perché eravamo salvi e non potevamo tenere nulla. Oggi invece scopriamo di essere vittime. La società adira tutte le vie legali per difendere i propri interessi".

"Io farò quello che mi dice la mia società - dice Serse Cosmi - Se la mia società mi dice che devo andare a giocare, io vado a giocare. Ma oggi mi sento devastato". "Abbiamo manifestato ai colleghi del Venezia tutta la nostra solidarietà e nelle more in cui l'Aic decidesse di indire uno sciopero al fine di ottenere l'annullamento dei playout noi lo sosterremo com'è giusto che sia altrimenti siamo pronti a scendere in campo nelle date stabilite dalla Lega ovvero il 5 e il 9 giugno prossimi", la nota dei giocatori della Salernitana.