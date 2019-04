I play-off iniziano il 17 maggio e si concludono il 2 giugno

La Spezia - Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti 18 società su 19. Dopo le comunicazioni del Presidente Balata in merito all’ultimo Consiglio federale, che ha deliberato all’unanimità l’utilizzo del Var nella fase finale della Serie BKT, si è deciso il programma dei playoff e dei playout con l’obiettivo di privilegiare la possibilità di coinvolgere il maggior numero possibile di tifosi negli stadi e prevedendo inoltre un congruo periodo di pausa dal termine della stagione regolare. Sempre riguardo playoff e playout, sono stati stabiliti i modelli organizzativi e di marketing. Di seguito il programma completo:



PLAY OFF



Turni preliminari

Venerdì 17 maggio ore 21 - 6a Vs 7a

Sabato 18 maggio ore 21 - 5a Vs 8a



Semifinali di andata

Martedì 21 maggio ore 21 - 6a/7a Vs 3a

Mercoledì 22 maggio ore 21 - 5a/8a Vs 4a



Semifinali di ritorno

Sabato 25 maggio ore 21 - 3a Vs 6a/7a

Domenica 26 maggio ore 21 - 4a Vs 5a/8a



Finale di andata (in casa della peggior classificata)

Giovedì 30 maggio

Finale di ritorno (in casa della miglior classificata)

Domenica 2 giugno





PLAY OUT



Gara di andata

Domenica 19 maggio ore 18 - 16a Vs 15a



Gara di ritorno

Domenica 26 maggio ore 18 - 15a Vs 16a



Infine, una commissione presieduta dal Presidente, Mauro Balata, e dal legale della Lega B, Gabriele Nicolella, avrà il compito di riscrivere, per poi avere opportuna approvazione in Assemblea, il codice di autoregolamentazione della LNPB in una forma più snella e di più facile interpretazione.