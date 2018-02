I piccoli atleti della Ginnastica Canaletto in vista al sindaco

La Spezia - Oggi pomeriggio il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto a Palazzo Civico cinque piccoli atleti della società spezzina Ginnastica Canaletto: Leon Zonza, Iside Cirronis, Gaia Castellano, Elisa De Cesare e Greta Orlandi, che hanno conseguito importanti risultati in gare federali a livello ligure e nazionale.

Il Sindaco si è complimentato con i piccoli ginnasti per i loro successi, e ha voluto far loro dono della Costituzione e del Tricolore. I bimbi erano accompagnati dai rappresentanti della società ginnica, che hanno fatto presente a Peracchini la necessità di avere a disposizione strutture in cui potersi allenare in sicurezza proprio per la particolarità di questa disciplina sportiva.

Il sindaco si è detto disponibile a valutare quanto prima, insieme all’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi, la destinazione di spazi adeguati a questa e ad altre specialità sportive, che rappresentano un motivo di orgoglio per la nostra città.