I magnifici 35, il Comune premia gli atleti più meritevoli del '19

La Spezia - Si è svolta questa mattina, a Palazzo Civico, la cerimonia di premiazione degli atleti spezzini, in tutto 35, che nel corso del 2019 si sono distinti in diverse discipline sportive, ottenendo prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale.

Erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore allo sport Lorenzo Brogi, il delegato provinciale del Coni Augusto Franchetti Rosada e gli atleti insigniti del riconoscimento, segnalati dalle Federazioni di appartenenza. Nel consegnare le targhe e i diplomi, gli amministratori hanno sottolineato gli importanti risultati che tengono alto il nome della Spezia sulla scena sportiva nazionale, in svariate discipline che spaziano dal nuoto alla scherma, dal basket al pattinaggio fino al pugilato. "Una grande occasione per ricordare quanto lo sport faccia bene al fisico, al cuore, alla comunità. Anche quest'anno il premio che conferiamo ai talenti sportivi della nostra comunità è un momento importante non solo per conferire i nostri più sinceri complimenti ma anche un momento di riflessione su quanto lo sport sia un volano per la promozione della Città e delle sue strutture sportive. Spezia è sport anche e soprattutto ai nostri talenti, e la città ha il dovere di rendere loro merito - ha dichiarato il primo cittadino, porgendo agli atleti e ai rappresentanti delle Associazioni gli auguri di buon Natale. "Anche quest’anno abbiamo conferito agli atleti che si sono distinti durante l’anno un riconoscimento, un dovuto premio a sportivi, allenatori e manager sportivi che hanno dedicato e dedicano molto del loro tempo allo sport, contribuendo a tenere alto il nome della nostra città per i risultati che conseguono" - ha aggiunto Brogi.



Elenco dei premiati:

1. Lorenzo Fiorentini - Qualificato Italiani assoluti di scherma (Fioretto), Circolo Scherma La Spezia

2. Benedetta Madrignani - Vice campionessa Italiana scherma, Circolo Scherma La Spezia

3. Vincenzo Skenderi Akiyama - Settimo Torinese Europeo di Judo

4. Franco Novasconi - Maestro Judo

5. Amatori del mare Fossamastra Titolo maschile senior Canottaggio a sedile fisso 6 Targhe, una alla società amatori del mare e 5: Gabriele Batoni, Daniel Costa, Alfonso Conte, Mirko Bertini, Ilaria Valenti, allenatore Federico Arrigoni

6. Michele Quaratino - Nazionale italiana Trapiantati di cuore World Trapiant Game 2019

7. Alessio Corsini - Canottieri Velocior canottaggio

8. Daniele Mascolo - canottaggio

9. Giada Pecunia - canottaggio

10. Anna Greco - canottaggio

11. Sebastian Murea - Sport Club Virtus Campione Italiano juniores Cick Boxe e Muay Thai

12. Alessandro Andellini - Sport Club Virtus allenatore

13. Rachele Bianchi - ASD Skating Luna Vice Campionessa Italiana pattinaggio

14. Ilaria Brogi - ASD Etoile Campionessa italiana UISP Ginnastica Ritmica palla

15. Davide Cotroneo e Valentina Corradi - Campioni Italiani Assoluti Danza latino americane

16. Armando Bellotti - Allenatore Titolo Mondiale Super Medi WBC

17. Giulio Maggiore - Spezia Calcio Calciatore Nazionale Under 21

18. Viola Battistella - ASD Blue Verticale Muzzerone Titolo Italiano arrampicata under 16

19. Sofia Funaro - ASD Sci 21 Campionessa Italiana children

20. Manuela Traversi e Carlo Wilmer Righero - Campioni Mondiali Danza

21. Iris Menchini - Rari Nantes Nuoto Campionessa Mondiale

22. Sofie Callo - Rari Nantes Nuoto Campionessa Italiana

23. Maria Ottavia Raggio - Circolo Velico Campionessa Italiana Vela

24. Davide Battistella - Presidente Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

25. Fortitudo Club Spezia - Per l’impegno profuso

26. Giorgia Valanzano - ASD Gruppo Pattinatori Savonesi Pattinaggio Velocità

27. Luca Ravenna - Tiro a segno

28. Valentina Giuntoli - Tiro a segno

29. Maria Vittoria Filippi - Tiro a Segno

30. Rachele Cozzani - Tiro a segno

31. Edoardo Filippi - Tiro a segno

32. Nicolò Mattioni - Tiro a segno

33. Elisabetta Deidda - Tiro a segno

34. Andrea Brilli - Tecnico premiato miglior allenatore 2019 Tiro a segno

35. Comitato Organizzatore Campionati Italiani di Atletica Leggera