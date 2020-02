I ladri smontano l'auto della mamma di Zaniolo

La Spezia - “Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese”. Amara ironia questa mattina per Francesca Costa, mamma del talento spezzino della Roma Nicolò Zaniolo che su Instagram ha pubblicato la foto della propria auto letteralmente smontata dai “soliti ignoti”. Per la madre del giocatore si tratta dell'ennesima disavventura nella Capitale visto che nei mesi scorsi le era stata rubata l'auto (poi restituita) ed era stata rapinata in strada.