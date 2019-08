I giovani Marinari e Aruna i primi aquilotti girati all'Arzachena

La Spezia - Sono Matteo Marinari e Adamu Haruna i primi due giocatori delle giovanili che lo Spezia presterà al neonato Arzachena Academy Costa Smeralda. Una collaborazione che quest'anno verrà organizzata secondo tempi ristretti; l'operazione d'altra parte ha preso vita all'improvviso e che con il tempo avrà dei connotati più definiti. "C’è stata l’opportunità di rilevare questa società che non riusciva ad iscriversi e l’abbiamo fatto come Spezia Calcio - ha sottolineato oggi Guido Angelozzi in conferenza stampa - Può essere un percorso che in prospettiva darà vantaggi ad entrambi i club".

I vantaggi sono sia di tipo tecnico che economico. "Tutti i ragazzi che mandiamo a giocare in prestito in altre squadre, noi li paghiamo - sottolinea il dirigente - L'anno scorso questo sistema ci è costato tra i 500 e i 600mila euro di contributi alle società. Così siamo sicuri di potergli garantire di giocare in un contesto adeguato. Mi hanno detto che le strutture dell'Arzachena sono molto buone, presto le visiterò. Se riuscissero ad essere promossi in serie C? Ancora meglio". I partenti sono un centrale di difesa, Marinari, già in vista alla scorsa Viareggio Cup e un centrocampista offensivo prodotto dell'Abuja Football College. Rimasto due settimane in prova alla Reggio Audace, ha ricevuto la chiamata degli smeraldini prima che i granata chiedessero ufficialmente di poterlo trattenere. Ieri in gol in amichevole contro il Genoa, ha fatto le valigie subito dopo.