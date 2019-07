I gemelli Ricci riuniti allo Spezia sempre più star sui social

La Spezia - "Lo sai Fe’, forse non te l’ho mai detto.. ma io ci ho sempre sperato..". Porta cemento al gruppo l'affiatamento tra Matteo e Federico Ricci, che tornano a giocare assieme dopo i tempi delle giovanili della Roma. Lo fanno questa volta in una squadra professionistica con grandi ambizioni. Un traguardo da celebrare su Instagram che regala scampoli di amore fraterno tra i due. " Da subito ognuno è andato per la sua strada, per vivere la sua avventura.. - ricorda Matteo sul social - Ognuno con le proprie gioie e le difficoltà che ci hanno fatto crescere.. Distanti si, ma sempre uniti. Il destino è strano.. Può separare, ma poi, a volte, ti regala sorprese inaspettate. Non so se definire ciò come un sogno che si realizza ma, sicuramente, è qualcosa di bellissimo.. che aspettavo da tempo! Quel giorno che aspettavo è finalmente arrivato, ed ora, le nostre strade si riuniscono! Finalmente...di nuovo INSIEME!".