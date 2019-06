I gemelli Ricci con la stessa maglia, ma Galano piace sempre molto

La Spezia - Con tutta probabilità aspetterà una chiamata dalla serie A, come d'altra parte ha fatto la scorsa estate. Ma se non dovesse arrivare un'offerta, per Federico Ricci lo Spezia si è già messo in fila. Il ruolo di ala destra, se come sembra gli aquilotti ripartiranno da un mister che ama il 4-3-3, sarà lasciato vacante dalla cessione di David Okereke. E allora toccherà trovare un nuovo interprete.

Il gemello di Matteo è una delle ipotesi, reduce da un campionato in prestito a Benevento (2 gol e 6 assist). Ma in quella posizione rimane sempre valida la candidatura di Cristian Galano, cercato fino agli ultimi giorni di mercato un anno fa e vero pupillo del dig Angelozzi. Non dovrebbe rimanere al Parma, che gli aveva prospettato la serie A per poi metterlo in lista di sbarco poche settimane dopo avergli fatto firmare un triennale.