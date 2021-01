I fantasisti tradiscono, Chabot un errore che costa carissimo

La Spezia - Provedel 6 - Spiazzato da De Paul, attento a lavorare al limite dell’area e correggere le sbavatura nei retropassaggi.



Vignali 6 - Se la cava in difesa, ma quando c’è da provare ad arrivare sul fondo sceglie quasi sempre di tornare indietro (dal 25’st Ricci 6 - Troppi pochi minuti per cambiare le sorti della partita)



Erlic 6 - Un recupero che vale un gol ma anche un pasticcio in area che per poco non regala un gol.



Chabot 5 - Pesa tantissimo quell’intervento scomposto in tackle con l’area comunque presidiata dai compagni.



Bastoni 6 - Non ha ancora la gamba del periodo prima del Covid, quando diventava devastante entrando nel campo.



Maggiore 6 - Avrebbe bisogno di più movimento attorno per far girare il pallone, alla fine trova più sfogo quando fa il terzino.



Agoume 6 - Molto cercato dai compagni, gestisce il pallone senza rischi ma gioca troppo all’indietro (dal 25’st Estevez 6 - Tra quelli che entra meglio)



Pobega 5,5 - Già al ventesimo, tra contrasti persi e il cartellino giallo, la sensazione è che non rientrerà comunque in campo nel secondo tempo. Infatti (Dal 1’st Acampora 5,5 - Tanto vigore, ma non altrettante idee )



Gyasi 5,5 - Né di testa e né di piede, così sfuma la migliore occasione del primo tempo.



Galabinov 5 - Troppo facile contrastarlo oggi che il suo stato di forma è precario dopo quasi tre mesi di inattività (dal 18’st Agudelo 6 - Da solista, prova in ogni modo ad arrivare fino in porta)



Farias 5 - Una partita da protagonista e una da comparsa. Oggi era giorno di riposo (dal 18’st Saponara 5 - Due gialli che cancellano le speranze di rimonta)





All. Vincenzo Italiano 6 - Tradito da un episodio mal gestito in una partita in cui lo Spezia crea poco ma concede altrettanto poco. Non paga la scelta di Pobega e Farias, oggi le controfigure di sé stesse. Uno doveva riequilibrare in qualche modo la disparità di stazza a centrocampo, l’altro mettere in difficoltà la difesa grande e grossa di Gotti con la sua velocità. Niente di tutto questo, a cui si aggiunge un Galabinov a passo lento che diventa facile preda di Bonifazi e compagni.

Agoume offre copertura e recuperi, ma non gioca quasi mai in avanti e la manovra diventa prevedibile. Il pallone gira da destra a sinistra e da sinistra a destra, senza sbocchi o uno contro uno che scalfiscano la corazza dei friulani. I fantasisti tradiscono, anche quelli che entrano dalla panchina. Tanti cartellini presi, quasi tutti per falli tattici. Lo Spezia continua a mettere tutte le proprie fiches sul piatto e a volte va male.