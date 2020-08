I complimenti degli ex Di Carlo e Bjelica: "Traguardo storico"

La Spezia - “Sono felice dello storico traguardo raggiunto per la città, la società, i giocatori e per mister Italiano”. Così Mimmo Di Carlo, l'allenatore che guido lo Spezia alla storica vittoria di Coppa Italia all'Olimpico di Roma, dove gli aquilotti torneranno nella prossima stagione di Serie A. “Di Spezia conservo un ottimo ricordo – ha scritto il mister che ha appena riportato in B il Vicenza – ho conosciuto amici che mi sono rimasti nel cuore”. Dal Veneto alla Croazia visto che anche Nenad Bjelica ha voluto complimentarsi con la sua ex squadra pubblicando il logo del club e facendo “Auguri di cuore allo Spezia Calcio”.