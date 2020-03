I campionati assoluti di atletica spostati a luglio

La Spezia - I campionati nazionali assoluti di atletica leggera della Spezia per ora sono salvi. Il Consiglio federale della FIDAL ha deliberato oggi lo spostamento a luglio della kermesse da tenere presso il campo sportivo Montagna e assegnato nuove date: il 25 e 26 luglio. Questo sempre che sia possibile riprendere la pratica agonistica da giugno, quantomeno in maniera graduale, e dal mese successivo lavorare senza limitazioni di sorta.

Ma rimane aperta la porta ad un ulteriore rinvio ad agosto, solo nel caso in cui venissero cancellati gli Europei di Parigi previsti appunto per la fine di quel mese. "Parigi è elemento cruciale, perché a seconda del fatto che ci siano gli Europei o meno, bisognerà fare scelte strategiche, di calendario, e di programmazione, completamente diverse", ha detto il direttore tecnico azzurro Antonio La Torre. La Spezia 2020 si candida quindi nella migliore delle ipotesi ad essere l'appuntamento della rinascita dell'atletica italiana, sempre che l'epidemia molli la presa sull'Italia nei prossimi due mesi. E' di oggi infatti la notizia del rinvio del Gran Gala Mennea previsto per il 28 maggio al San Paolo di Napoli e valevole come quinta tappa della Diamond League.

“È probabilmente la riunione di Consiglio più importante della mia vita – le parole del presidente federale, Alfio Giomi – perché la complessità del momento è sotto gli occhi di tutti. Ma ribadisco quel che ho detto già qualche giorno fa: noi ce la faremo. Abbiamo il dovere di immaginare il nostro movimento alla ripresa dell’attività, e di fare il massimo per consentire alle società sportive di tornare al proprio lavoro, quando sarà possibile, nelle migliori condizioni”.