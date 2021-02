I bookmaker riportano tutti sulla terra: Spezia retrocesso quotato a 4

La Spezia - La vittoria dello Spezia al Franchi di Firenze paga fino a 4.25 volte la posta nella sfida salvezza di venerdì sera. L'ubriacatura di complimenti piovuta sugli aquilotti - complimenti meritatissimi - non cambia la realtà delle cose secondo i bookmakers. Il successo dei viola arriva a quota 2 ed il pareggio attorno a 3.30.

Si alza invece la quota retrocessione per gli uomini di Italiano, che a inizio stagione sembravano doversi giocare l'ultimo posto con il Crotone. Oggi la caduta in serie B paga 4 volte la posta, quanto quella del Benevento. I calabresi sono dati per spacciati (1.05), ma anche il Parma (1.25) è accreditato di poche chance di rimonta. Ci sono poi Cagliari e Torino a 2.30, mentre Udinese e Genoa sono in pratica già ritenute salve (7.50) come Fiorentina e Bologna (10).