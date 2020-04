I Cadimare Pirates donano mascherine alla Asl 5

La Spezia - I Cadimare Pirates, squadra di basket affiliata alla Uisp spezzina, ha deciso di raccogliere le quote mensili della palestra, nonostante lo stop alle competizioni, usandole per acquistare mascherine per gli ospedali spezzini. "Qualcosa di più utile che il nostro deprimente spettacolo cestistico - spiegano - Dopo mille peripezie, abbiamo consegnate quasi 300 tra FFP2 e chirurgiche alla nostra Asl 5. Speriamo che la nostra idea sia d’ispirazione anche su altri territori, in attesa che la bandana da Pirati torni presto a spostarsi dalla bocca alla testa".