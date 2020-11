Hysaj positivo, era in nazionale con Ismajli atteso oggi alla Spezia

La Spezia - Il difensore Elseid Hysaj è positivo al coronavirus. E' questo l'esito dell'ultimo giro di tamponi effettuato dalla nazionale albanese prima del rompete le righe che segue gli ultimi dieci giorni di allenamenti, conditi da tre partite che hanno visto la formazione di Edi Reja promossa alla Nations League B. Il terzino del Napoli, fa sapere il club partenopeo, rimarrà in isolamento in Albania.

La situazione coinvolge indirettamente anche Ardian Ismajli, difensore dello Spezia. Ieri non era presente all'ultimo allenamento prima della rifinitura odierna, semplicemente perché ancora in viaggio per tornare in Italia. Difficile che parta con il resto del gruppo per Cesena, dove domani gli aquilotti affronteranno l'Atalanta. E questo nonostante Ismajli sia negativo e oltretutto abbia già contratto il virus la scorsa estate. Il Pescara, dove gioca Memushaj, ha deciso per esempio di fermare il centrocampista e tenerlo in isolamento fino al prossimo mercoledì nonostante sia attualmente negativo.