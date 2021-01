Hockey Sarzana batte Camaiore e conquista il quinto posto

La Spezia - Partita che rasenta la perfezione quella del farm team dell’Hockey Sarzana che si impone con il risultato tennistico di 6 a 2 contro la squadra della Rotellistica Camaiore, dimostrando ancora una volta grande maturità, nonostante la giovanissima età e una crescita costante dal punto di vista tecnico e di squadra. Partita segnata dalle doppiette del giovanissimo Matteo Cardella che si porta al terzo posto della classifica cannonieri del girone B della serie A2 e dalla doppietta di Mattia Rispogliati e la conferma del portiere Alessio Perroni, che sfoggia anche in questa occasione una prestazione sopra le righe. I rossoneri mettono a segno un successo importantissimo, tre punti strameritati contro un avversario non certo agevole portandosi così in quinta posizione in classifica. (nella foto di Vincenzo Gianfranchi, Tavoni festeggiato dai compagnidopo la rete).





GRUPPO GAMMA SARZANA – ROTELLISTICA CAMAIORE = 6-2 (4-1, 2-1)



GRUPPO GAMMA SARZANA: Perroni, Pistelli (C), Petrocchi, Cardella, Rispogliati - Ungari, Angeletti, Tavoni, Pezzini, Mechini – Allenatore Giovanni Berretta.



ROTELLISTICA CAMAIORE: Bandieri, Brunelli (C), Benedetti, Vecoli, Tirinnanzi - Nardini, Giorgi, Crudeli, Mattuggini, Pelaia – Allenatore Elia Guidi



Marcatori: 1t: 0'54" Pistelli (S), 10'14" Brunelli (C), 12'20" Rispogliati (S), 14'54" Rispogliati (S), 19'27" Cardella (S) - 2t: 15'47" Tavoni (S), 21'39" Mattuggini (C), 22'40" Cardella (S).



Espulsioni: 1t: 22'32" Pistelli (2') (S) - 2t: 16'21" Crudeli (2') (C), 16'27" Tavoni (2') (S)



Arbitro: Massimiliano Carmazzi di Viareggio