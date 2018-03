Hideto Nakane ottavo al Tour de Taiwan

La Spezia - Si è chiusa oggi l’ultima frazione del Tour de Taiwan per il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini che correva con l’obiettivo di raccogliere importanti punti con i corridori Giapponesi nell’Asia Tour. In gara la nazionale giapponese, e diverse Professional di buon livello insieme al team Italo-Giapponese. L’uomo classifica degli #OrangeBlue è Hideto Nakane, lo scalatore nipponico ha chiuso con un 8° posto finale e un 4° posto di tappa (terza tappa), come secondo miglior asiatico in gara alle spalle del connazionale Yukiya Arashiro della Bahrain Merida, ma in corsa con la nazionale Giapponese. Tra le fila #OrangeBlue in luce anche il giovane scalatore italiano Filippo Zaccanti, al suo primo anno tra i PRO, che oltre ad aver lavorato intensamente per il compagno di squadra nipponico ha raggiunto un 9° posto di tappa (quarta tappa) e l’undicesima piazza in classifica generale.



Sono 3 le top10 di tappa raggiunte dal team, l’ultima proprio nell’odierna frazione finale con il 6° posto di Imerio Cima, anch’egli al suo primo anno tra i PRO e alla sua prima corsa tra i professionisti. 5 tappe in cui tutto il team ha lavorato duramente e anche se è mancata la vittoria di tappa non è mancato il lavoro di squadra degli uomini squadra come l’esperto Alan Marangoni, il giovane Marino Kobayashi e il velocista nipponico Hayato Yoshida.



Questi i numeri del Tour de Taiwan degli #OrangeBlue.



CLASSIFICA GENERALE:

8° Hideto Nakane

11° Filippo Zaccanti



CLASSIFCA TEAM:

2° best team in the competition



TOP10 DI TAPPA:

6° Imerio Cima - 5th stage

9° Filippo Zaccanti - 4th stage

4° Hideto Nakane - 3rd stage