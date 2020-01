Hamza Imane, il CR7 del ring, ha fatto visita alla Muay Thai Piccioli

La Spezia - La scuola di arti marziali cinesi Muay Thai Piccioli che opera nella palestra Gold Gym in via Gramsci 52, non finisce mai di stupire e continua nel suo progetto di portare alla ribalta spezzina grandi campioni in questa difficile disciplina orientale. Questa volta è toccato al prestigioso Hamza Imane, campione del mondo Iska, campione del mondo Wku e campione italiano Wka, un big del settore che ha tenuto una lezione privata per gli atleti della scuola spezzina di boxe thailandese e i loro amici.

Due ore di allenamento personalizzato, mirato ad incrementare le potenzialità dei singoli partecipanti, entusiasti per l’opportunità di allenarsi con un protagonista degli sport da ring.

"Per fare capire la portata dell’evento - afferma il responsabile Nicola Piccioli - ai profani di questi sport, è come se fosse venuto alla Spezia nelle dovute proporzioni nel calcio Cristiano Ronaldo. Hamza Imane è uno dei migliori kickboxer in circolazione a livello mondiale. E’ salito sui ring più importanti, ha affrontato gli avversari più duri e si è portato a casa vari scalpi illustri e cinture prestigiose. Sono stati momenti di grande emozione per tutti noi confrontarsi con un mago di queste discipline, un arricchimento fondamentale per tutti i nostri giovani".



Un altro importante evento organizzato dagli istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello, che in passato hanno già ospitato il campione europeo di MMA Matteo Fudo Riccetti e il thailandese pluricampione del mondo e maestro di Muay Thai Khieo Itthipol Akkasrivorn. Le lezioni alla Muay Thai Piccioli si svolgono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 22.30.



Info Nicola 3398469081