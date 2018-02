Hammer Series Stavanger, prestigioso invito per la Nippo

La Spezia - Settimane di inviti prestigiosi e internazionali per il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini che raccoglie i frutti delle ottime prestazioni etiche e sportive della scorsa stagione e del buon avvio del 2018. Dopo Amstel Gold Race e Tour de Suisse, entrambe gare di categoria World Tour, il team Italo-Giapponese viene confermato per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa competizione organizzata da Velon, che andrà in scena il prossimo 25-27 maggio a Stavanger in Norvegia.



LE HAMMER SERIES

Le Hammer Series fanno tappa a Stavanger in Norvegia per la prima volta. Molti tra i migliori team al mondo si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di miglior squadra al mondo nello speciale format nato da un’idea di Velon, nel quale a vincere non è un singolo corridore, ma l’intera squadra che in tre giorni si sfiderà con gli avversari su tutti i terreni: volate, scalate, cronometro.

Il primo giorno sarà come di consueto dedicato alle scalate. Un circuito di 8,5km da percorrere 10 volte. Ogni passaggio sotto il traguardo assegnerà alle squadre dei primi corridori un punteggio generando la prima classifica. Il secondo giorno sarà rivolto ai velocisti, 10 giri da 10km, ogni passaggio sotto il traguardo fondamentale. Il terzo e ultimo giorno l’inseguimento a squadra che definirà il team vincitore.



UNICO TEAM ITALIANO PRESENTE IN TUTTE LE EDIZIONI

Il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini è l’unico team italiano al via di entrambe le edizioni delle Hammer Series. Nel 2017 il format ha debuttato a Limburg in Olanda, e gli #OrangeBlue hanno dato spettacolo chiudendo all’ottavo posto. Migliore tra i team Professional, davanti a 4 squadre World Tour. Grinta, determinazione e spettacolo, che hanno garantito al team l’invito per la seconda gara delle Hammer Series, a Stavanger in Norvegia il prossimo 25 maggio.