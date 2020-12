Hakimi: "Ci avviciniamo al Natale con buone sensazioni"

La Spezia - Sesta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter e un gol, quello di Hakimi, che è soprattutto merito della sua grande velocità, grazie alla quale lo spagnolo naturalizzato marocchino ha bruciato Mora per poi beffare Provedel con tiro sul primo palo che probabilmente il portiere dello Spezia non si aspettava. L'ex Borussia Dortmund è contento ma guarda avanti: "Sappiamo che sarebbe stata una partita importante, avvicinarci a Natale con buone sensazioni dopo aver battuto il Napoli. Lo scudetto? Pensiamo partita dopo partita e poi vediamo" - ha detto a SkySport nel dopo partita.