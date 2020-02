Ha detto Silvio Baldini che lui non potrebbe mai allenare lo Spezia

La Spezia - La carta del campanile per ricompattare l'ambiente. Se la gioca Silvio Baldini, che dall'alto delle sue 61 primavere qualcuna ne ha vista in carriera. E così, da allenatore della Carrarese, tira in ballo lo Spezia nella conferenza stampa che segue la vittoria sul Renate. Dopo due sconfitte consecutive contro le ultime due del girone A della serie C, i sogni di gloria sembravano nuovamente ammainati per i marmiferi in lotta per i playoff. Ora però il tecnico originario di Massa, un passato in serie A, tenta di tirare fuori il massimo delle energie dal brodino di fine inverno e di ricucire lo strappo con i tifosi della scorsa settimana. "Quando sono arrivato c’era bisogno di entusiasmo e di credere in qualcosa e tutto questo c’è stato. Una cosa è chiara, ho sposato la Carrarese e questo significa aver sposato quella che è la filosofia di questa squadra e questi tifosi. Non potrò mai allenare lo Spezia". Su questo punto, almeno al momento, tutti d'accordo.