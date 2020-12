punta alle cento presenze in bianco

La Spezia - Duecento partite con squadre italiane per Emmanuel Gyasi, che somma finora 11 gare di serie A, 64 di B, 112 di Lega Pro, 5 in coppa Italia, 7 in altri tornei post-season con le casacche di Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, AltoAdige/Sudtirol e Spezia. Esordio assoluto datato 17 settembre 2014, Lega Pro, Savona-Pisa 0-2.