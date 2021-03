Gyasi torna dallo Juventus Stadium con la maglia di Ronaldo e Leo Sena ringrazia Dio

La Spezia - Dall'abbraccio di Cesena a quello di Torino, un girone dopo solita scena fra l'attaccante dello Spezia Gyasi e il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, del quale al termine della partita di ieri sera il giocatore aquilotto ha mostrato la maglia su Instagram. "Ci eravamo parlati all'andata - ha dichiarato al termine - e gli avevo chiesto la maglia. Lui se lo ricordava e infatti me l'ha data alla fine del primo tempo". Al di là dell'oggetto portato a casa da mettere in bacheca, per l'Undici dello Spezia è stata sicuramente una bella soddisfazione in una stagione che lo sta confermando fra i protagonisti della squadra di Italiano dopo la gavetta fatta negli anni scorsi.

L'incontro ravvicinato con Ronaldo ha colpito però anche Leo Sena, il quale al termine di un'altra partita molto convincente, ha pubblicato una foto che lo ritrae con il portoghese: "Un giorno da conservare nella memoria - ha scritto - ringrazio Dio per momenti come questo. Continuo a lottare per i miei obiettivi e i miei sogni".