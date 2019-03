Gyasi torna ad allenarsi, Okereke di rientro dalla Nigeria

La Spezia - Qualche giorno di pace per David Okereke, che dopo dieci giorni è di ritorno in queste ore in Italia. Partito subito dopo la vittoria di Benevento, il nigeriano si è allenato una settimana con la nazionale olimpica del suo Paese, ha giocato martedì scorso contro la Libia e il giorno dopo è finito in panchina convocato dalla nazionale maggiore. Poi una pausa anche per lui prima di tornare ad allenarsi con i compagni, probabilmente lunedì. Marino non lo avrà con sé martedì sera contro la Salernitana per squalifica in ogni caso.

Avrà invece Emmanuel Gyasi, che ha smaltito il brutto colpo al costato rimediato ormai un mese fa nei primissimi secondi della partita contro il Livorno. L'italoghanese è dovuto rimanere a riposo per tre settimane e difficilmente martedì sarà della partita. Ancora out Acampora, Crimi, Erlic e Mastinu, domani lo Spezia si allenerà a Follo in mattinata. Turno di riposo per gli aquilotti, che sabato vedranno giocare le avversarie in televisione.