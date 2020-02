Gyasi torna, Mora, Mastinu e Bartolomei prenotano una maglia

La Spezia - Dodici punti in diciotto giorni, quattro vittorie di fila, due delle quali in casa di pretendenti alla promozione come Crotone e Perugia, nove gol fatti e tre subiti. Un andamento da Oscar quello dei ragazzi di mister Italiano che sfruttano alla perfezione anche il recupero contro la Cremonese e ora attendono la terza gara in sette giorni, quella mentalmente e fisicamente più difficile.



Contro l'Ascoli del neo tecnico Roberto Stellone, chiamato al capezzale dei bianconeri dal presidente Puccinelli dopo tre sconfitte consecutive, sarà durissima proprio perché lo Spezia non è più una sorpresa e tutte le squadre cercano le giuste contromisure per fermare quella che ieri sera è sembrata un'ondata bianca: serviranno forze fresche e ancora tanta fame per avere ragione di Scamacca e compagni. Già da questa mattina il tecnico di Karlsruhe darà un'occhiata ai suoi per capire come sono usciti ieri sera dal terreno di gioco. Di sicuro tornerà a disposizione Gyasi, dopo il turno di squalifica, mentre si vagliano le condizioni di Martin Erlic: se il sovraffaticamento al polpaccio destro sarà estinto potrà riprendersi il suo posto di difensore centrale. Più lunghi i tempi per Ragusa e Vitale. C'è chi ieri sera ha riposato ed è pronto per tornare titolare: è il caso di Mora e Mastinu, ma anche Bartolomei che ha giocato soltanto la parte finale del match contro la Cremonese.



Prosegue anche la preparazione dell'Ascoli nel quartier generale del Picchio Village. Ieri il gruppo è stato impegnato ina una seduta leggera con sviluppi offensivi e partita a tema. Non erano nel gruppo nè Giacomo Beretta e Mario Piccinocchi, così come lo spezzino Luca Ranieri e Lorenzo Rosseti che ne avranno per un po'. Oggi si replica al "Del Duca" lontano da occhi indiscreti.