Gyasi studia da Okereke, Delano entra e convince

La Spezia - KRAPIKAS 6 Incerto sulla conclusione di Pedone su cui si rifugia goffamente in angolo nel primo tempo, si fa perdonare nella ripresa murando Parker che gli si presentava a tu per tu al limite dell’area.



VIGNALI 6 Nella prima frazione si vede per una buona chiusura su una ripartenza della squadra di Javorcic e per uno scambio con Bartolomei concluso con un cross al centro non sfruttato dai compagni. Viene sorpreso dal taglio di Pedone che incorna di testa in maniera pericolosa.



TERZI 6 Il capitano fa valere fisico ed esperienza in una serata comunque molto tranquilla.



CAPRADOSSI 6 Come il compagno di reparto passa una serata senza particolari affanni.



RAMOS 6 Niente di più che l’ordinaria amministrazione sulla corsia mancina di competenza.



BARTOLOMEI 6,5 Il più attivo della mediana nel primo tempo dando spesso il via ad azioni interessanti. Imposta il gioco e serve l’assist per il vantaggio di Gyasi dopo un pregevole scambio con Ricci F. (23° S.t. MAGGIORE 6 Prende il posto del compagno in mezzo al campo e non lo fa rimpiangere.)



RICCI M. 7,5 Prima frazione a marce ridotte, apre la ripresa “scaldandosi” con un bell’assist che manda al tiro Delano. Mezzo voto in più per l’eurogol di esterno con cui rompe definitivamente il ghiaccio insaccando dalla distanza all’incrocio dei pali dopo aver recuperato in tackle un pallone dai piedi di un avversario. Appare già un uomo chiave del gioco di Italiano.



MORA 6 Pallone con i giri giusti per far sprigionare tutta la velocità di Delano nell’azione che vale il tris bianco. Ci mette fisico e grinta in mediana.



RICCI F. 7,5 Da un suo scambio con Bartolomei nasce l’azione della rete che sblocca la sfida con i bustocchi. Sul finire della prima frazione bellissimo spunto personale quando fa secchi Galli e Boffelli trovando solo l’esterno della rete. Si rifà ad inizio ripresa incenerendo Tornaghi sul perfetto centro di Delano. Nel finale regala una gran giocata con stop di destro e conclusione di sinistro che si alza di poco.



GUDJOHNSEN 6,5 Fa a sportellate con gli avversari mettendoci il fisico. Al 25° ci mette anche il piedone con il tocco facile per il raddoppio su centro di Gyasi dalla sinistra, azione che aveva fatto partire lui stesso da centrocampo. Deve poi uscire anzitempo per problemi fisici. (44° DELANO 7 Si fa subito vedere con una conclusione alta sulla traversa, poco dopo brucia la difesa ospite e offre a Ricci F. il pallone del 3 – 0. Cala la “manita” liberandosi al limite dell’area e scaricando un bolide che si va ad incastonare all’angoletto basso)



GYASI 7 Al primo pallone buono fulmina Tornaghi e porta in vantaggio le Aquile: ricevuto il cross dalla destra si libera di classe del diretto marcatore e insacca da sottomisura. Poco dopo serve a Gudjohnsen il pallone perfetto che l’attaccante islandese deve solo appoggiare in rete per il raddoppio. Nella ripresa, spostato al centro dell’attacco per l’infortunio di Gudjohnsen, perde la sua verve. (31 S.t. GALABINOV S.V. Un quarto d’ora in campo per iniziare a cercare la forma migliore.)



ITALIANO 7 Prima partita ufficiale e vittoria con cinque reti: cosa chiedere di più? Il suo Spezia gioca in maniera propositiva e sembra avere già un’idea di gioco. Bisognerà aspettare prove più proibitive dei pur volenterosi bustocchi per la riprova sul campo.