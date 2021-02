Gyasi, l'uomo in più a un passo dalle cento presenze

La Spezia - Martedì sera allo Juventus Stadium Emmanuel Gyasi taglierà il traguardo delle cento presenze in maglia bianca, iscrivendo così il proprio nome fra i grandi di un club del quale ha contribuito a scrivere un pezzo di storia importante con la promozione nella massima serie e che continua ad aggiornare giornata dopo giornata. Con la doppietta di ieri, che ha consentito di riagguantare il Parma e un punto fondamentale per la salvezza, ha infatti raggiunto quota quattro gol – all'attivo anche quattro assist decisivi – un bottino non da poco per un giocatore che a torto è sempre stato visto con un po' di scetticismo da chi, pur apprezzandone il moto perpetuo, ne metteva in dubbio le doti realizzative.

La risposta però è arrivata proprio in questi primi mesi di Serie A in cui Manu, come lo chiama continuamente Italiano dalla panchina, è diventato “uomo in più” di questo Spezia proprio per la capacità di coprire ogni zona del campo correndo instancabilmente per aiutare i compagni o farsi trovare pronto al momento decisivo.



Una costante di queste sue 99 presenze aquilotte, dall'esordio a Venezia con Marino nell'agosto 2018 passando per il primo gol al Brescia e una crescita graduale ma costante, fatta di sacrificio e voglia di migliorarsi, che lo ha portato ad essere protagonista in mezzo ai grandi come Ronaldo, abbracciato con orgoglio alla fine della partita di andata e prossimo avversario nella notte che per lui sarà comunque da ricordare. “Credi in te stesso e in tutto ciò che sei – ha scritto ieri Gyasi sul suo profilo Instagram dopo la partita – sappi che c'è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo. Sei puoi sognarlo puoi farlo, mai mollare”. Parole che descrivono perfettamente lo spirito di un giocatore che non ha nessuna intenzione di fermarsi.