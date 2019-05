Gyasi il conquistatore, ma in tanti meritano un plauso stasera

Terzi a Capradossi abbattono il gigante, Ricci gioca con la testa e Mora gioca ovunque.

La Spezia - Lamanna 6 - Nel primo tempo tutto quello che deve fare è alzare un cross sopra la traversa. Nel secondo invece sono soprattutto uscite e tanti rilanci con i piedi, perché davanti gli fanno un’ottima guardia.



Vignali 6 - La sua doppia natura esce anche questo pomeriggio: rigoroso e coriaceo nel difendere la sua fascia, dove per altro gioca uno dei più pericolosi del Crotone. Un po’ impreciso e frettoloso quando deve gestire il pallone.



Terzi 7 - Una di quelle giornate in cui è un piacere vederlo toccare il pallone. Per arginare la forza fisica del gigante Simy lavora d’esperienza: non gli fa toccare palla.



Capradossi 7 - Vigile nello spezzare il ritmo del contropiede avversario quando il lancio lungo premia Simy. Lui è sempre a un palmo dal nigeriano, capace di contenerlo anche dal punto di vista fisico.



Augello 7 - Intuisce la parentesi in mezzo all’area piccola dove Galabinov posizionerà la testa e mette un cross che è un mezzo gol. Nella ripresa volendo è ancora più prezioso, segna un gol in fuorigioco e rischia solo su un anticipo ciccato di centimetri.



Bartolomei 6,5 - Subisce un tackle su una caviglia che se non avesse quella struttura fisica ora sarebbe al Sant’Andrea. Anche oggi una mezza maratona, caldo o non caldo, da area ad area (Dal 24’st Maggiore 6,5 - Mira l’angolo per il terzo gol in quattro giorni ma trova il palo).



Ricci 7 - Trasmette sicurezza a tutta la squadra liberandosi del pallone sempre al momento giusto e non disdegnando di provare qualche giocata rischiosa. Lo conforta una tecnica solida e quella visione di gioco che in categoria hanno pochissimi.



Mora 7 - Tentacolare come sempre nel farsi trovare al posto giusto per aiutare i compagni in ogni zona del campo. Da dicembre in poi una continuità che lascia a bocca aperta.



Gyasi 7,5 - Parte a destra e poi passa a sinistra, sempre arando la fascia con la sua carica. Meritava il gol su quel doppio dribbling concluso con un tiro a cinque dita dalla traversa, merita un plauso perché il secondo gol è suo. Esce con un’ovazione del Picco meritatissima (dal 45’st Crimi sv).



Galabinov 7 - Finta di andare sul primo palo e scatta verso il secondo: repertorio classico del centravanti di razza. Non ha vista facile contro i centrali di Stroppa e si incista troppo nel cercare il fallo. Vede giocate che i compagni ancora non leggono, ma che in potenza sono un ulteriore salto di qualità per lo Spezia.



Da Cruz 6,5 - Il titolare dell’ultimo minuto entra in campo come uno che ha qualcosa da dimostrare. Si sbatte moltissimo, ma pecca ogni tanto tenendo troppo il pallone tra i piedi. (dal 29’st Bidaoui 6,5 - Due minuti ed è già gol. Miglior rientro non poteva esistere).





All. Pasquale Marino 7 - Perde Okereke ancor prima di scendere in campo, ma poco cambia visto che Da Cruz è pronto e voglioso di mettersi in mostra. Però è sull’altra ala che si spiega il lavoro di questa stagione. Gyasi è il termometro di quanto il gioco dello Spezia sia entrato nella testa di tutta la rosa e di quale crescita abbia provocato anche in giocatori che sulla carta avrebbero dovuto conquistarselo il diritto di stare in categoria. Vittoria meritatissima, tre punti che lanciano verso i play-off e che permettono di affrontare l’ultima trasferta a Lecce con il cuore più leggero. A stasera però nulla è ancora scritto.