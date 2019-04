Gyasi è squalificato mentre Ricci va in diffida

La Spezia - Il derby tra Cosenza e Crotone lascia strascichi in entrambe le squadre. I primi perdono Maniero per tre giornate mentre i secondi dovranno fare a meno di Golemic addirittura per cinque. Entrambi salteranno gli impegni contro lo Spezia del prossimo mese. Aquilotti che invece dovranno fare a meno di Gyasi per domenica prossima. Gli altri squalificati sono Porcino del Livorno (3 giornate) e per un turno Bellusci (Palermo), Vigorito (Lecce), Baraye (Padova), La Mantia (Lecce), Gustafson (Verona) e Segre (Venezia). Squalificato anche il tecnico del Verona Grosso. Matteo Ricci va in diffida.