Gyasi e l'abbraccio di CR7: "Mi ha detto di credere nei miei sogni"

La Spezia - Un'immagine che inietta un po' di calore umano nell'immagine del campione freddo, che non perdona sul campo di gioco e non si scusa per le uscite social incongrue. Alla fine di Spezia-Juventus l'abbraccio tra Cristiano Ronaldo ed Emmanuel Gyasi è finito sulla pagina Instagram dell'ala aquilotta, che per finire a giocare contro uno dei migliori calciatori della storia ha lavorato tanto nella sua vita. "Gli ho detto che per me è un'ispirazione così come per tanti giovani - ha rivelato Gyasi a Footy-Ghana.com -. Lui mi ha sorriso e mi ha ringraziato. Poi mi ha detto di continuare a spingere forte per raggiungere i miei sogni, perché tutto si può realizzare nella vita".