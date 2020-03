Gyasi e il suo mese da bomber

La Spezia - Sei gol e due assist nelle ultime otto partite disputate. Sono i numeri di Emmanuel Gyasi, il bomber che non ti aspetti. Il calciatore di cui per settimane si è detto "se vedesse anche la porta..." ha preso in mano finalmente il suo destino. Sbloccato psicologicamente con la rete alla Salernitana di due mesi, non si è più fermato. Nella classifica cannonieri della serie B per l'anno solare viene solo dopo Djuric e Pettinari ed è l'unico della top 10 a non fare il centravanti insieme a Viola (che però batte i rigori). "Dico solo che è forte, ha corsa e diventerà un giocatore importante, secondo me allo Spezia ci arriverà sicuramente", diceva di lui a CDS tre anni fa Nelso Ricco dopo averlo ceduto dalla Pistoiese allo Spezia. Grande la sua maturazione con Marino e Italiano in queste stagioni, a 26 anni compiuti è uno degli attaccanti esterni più in vista di tutta la categoria.