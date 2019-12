Gyasi e Terzi, ritorno alla grande. Finiti gli aggettivi per Scuffet

La Spezia - Scuffet 7,5 - Guarda la punizione di Cicerelli sfilare oltre il palo di pochi centimetri. La sua partita è tutta nella parata all’angolo basso di Lombardi: un gesto al limite del paranormale che vale i tre punti



Ferrer 7 - Recupera sempre la posizione, anche quando si è spinto in avanti ad aiutare l’ala e si rischia l’inferiorità numerica sulla controazione. Dal suo lato si piazza Kiyine, davvero un grande prospetto, e alla fine gli serve una mano da Vignali per arrivare in fondo.



Terzi 7,5 - Al rientro da titolare c’è da tenere a bada Djuric, il tipo di avversario più complicato per lui. E’ così che lo anticipa a ripetizione, dimostrando anche di poter competere sul piano agonistico. Migliore partita della stagione per lui.



Capradossi 7 - Per superarlo, Gondo deve trascinarlo a terra in piena area peraltro passandola liscia. Strepitoso il recupero su quel calcio d’angolo bislacco che rischiava di lanciare il contropiede allo scadere



Marchizza 6, 5 - Lombardi è forse quello con più gamba di tutta la truppa di Ventura, a cui concede qualcosa in fatto di velocità. Splendido nel finale quando sale a tenere il pallone alla bandierina e guadagna l’angolo.



Maggiore 7 - Assistman dopo neanche cinque minuti, sfiora l’incrocio da fuori, sbuca alle spalle di Djuric e annulla una ripartenza. Preziosissimo, anche quando prova la giocata di prima senza successo. Allo Spezia serve coraggio e lui ne ha tanto.



Bartolomei 7,5 - E su tutte le linee di passaggio della Salernitana, sempre deciso nel contrasto. Una presenza costante anche la sua voce, una guida per i compagni soprattutto quando c’è da soffrire.



Mastinu 7 - Quando si scambia con Gyasi e può far partire il sinistro, in area arrivano biglietti d’amore per gli attaccanti. Insieme a Kiyine sembrano i due capaci di trovare l’invenzione decisiva (dal 26’st Ricci M. 6,5 - Entra bene, infoltisce il centrocampo e disinnesca molte minacce sulla trequarti)



Ricci F. 6,5 - Fosse passato quello stop a saltare l’avversario sul lancio di Mastinu... Anche oggi brilla per applicazione più che per gli spunti in avanti (dal 43’st Vignali sv)



Ragusa 6,5 - Pronti via ed è gol per la sua prima da centravanti. Il resto è una partita di grande corsa e sacrificio, ma anche con non pochi errori di misura e ripartenze mancate sul più bello (dal 30’st Gudjohnsen 6,5 - Entra sul campo quando infuria la battaglia di nervi e gli schemi sono tutti saltati)



Gyasi 7.5 - Come Micai gli pari quel colpo di testa da trenta centimetri, la scienza lo ignora. E poi il sinistro a lato di un niente dopo il gioco di gambe. Non poteva finire così quest’anno, gli astri si allineano al 38esimo della ripresa ed è una liberazione per tutti.





All. Vincenzo Italiano 7 - Ecco il tempo di Ragusa centravanti, con Gyasi di nuovo esterno. A centrocampo torna Mastinu, ormai collaudata soluzione casalinga, e spicca la scelta di posticipare il rientro di Matteo Ricci in mezzo al campo. Lo Spezia parte forte con il pressing e la sblocca subito, poi entra in modalità sofferenza. Spreca un po’ troppo in ripartenza, ma si difende bene e Scuffet non deve quasi mai intervenire. I cambi funzionano tutti, paga la scelta di lasciare in campo Gyasi e soprattutto paga nel finale l’aver messo Vignali su Kiyine che non la smette mai di correre e creare la superiorità numerica.