Gyasi e Bidaoui marcano visita, Ligi parte e si candida ad un posto da titolare

Dopo la splendida prova col Livorno l'olandese Da Cruz dovrebbe essere nell'undici di partenza mentre Vignali potrebbe giocare da fluidificante alto come in altre trasferte.

La Spezia - Partenza per l'Abruzzo, destinazione Pescara dove lo Spezia dormirà stanotte e la prossima prima della gara di domenica alle 15. Dopo l'allenamento di questa mattina, e in attesa della rifinitura che verrà svolta nella giornata di domani in Abruzzo, il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei convocati tra cui torna Alessandro Ligi che, come Galabinov e Da Cruz, potrebbe partire dal primo minuto. Così Luca Mora e Crimi, potenziali sostituti di Maggiore e Bartolomei: a centrocampo Marino ha davvero l'imbarazzo della scelta; non disponibili Soufiane Bidaoui, Elio Capradossi ed Emmanuel Gyasi.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: 1.LAMANNA, 22.MANFREDINI, 33. BARONE



Difensori: 2.BRERO, 3.AUGELLO, 4.CRIVELLO, 19.TERZI, 20.LIGI, 23.DE COL 24.VIGNALI, 28.ERLIC



Centrocampisti: 6.MORA, 8.RICCI, 15.CRIMI, 16.BARTOLOMEI, 18.DE FRANCESCO, 25.MAGGIORE, 29.ACAMPORA



Attaccanti: 7. PIERINI, 9. GALABINOV, 10. MASTINU, 21. OKEREKE, 34. DA CRUZ