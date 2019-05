Gyasi concentrato: “Preparata bene, giocata benissimo”

Man of The match

La Spezia - “Sapevamo che era una partita importante, l’abbiamo preparata bene e giocata benissimo”. Emmanuel Gyasi è il migliore in campo di questo Spezia-Crotone che potrebbe significare play off per lo Spezia. “Il gol? Ho visto il compagno libero ed è andata bene così. Meritiamo di andare a play off per quanto dimostrato in campo”.