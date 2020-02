Gyasi, bello e fondamentale. Mora entra e ci prova

La Spezia - Scuffet 6.5

Quando è chiamato in causa risponde sempre in modo non banale: anche quando Pettinari segna, lui poco prima aveva miracoleggiato sulla testata di Kupisz. Alzerà in angolo la fucilata in favore di vento di Taugourdeau, per il resto ci pensano i legni, angeli custodi suoi e dello Spezia.



Salva Ferrer 5.5

Colpani lo manda in crisi per la prima mezzora, costringendolo a rincorrere lui che generalmente è il classico fluidificante che si fa rincorrere. Passato il momento, inizia a partecipare alla situazione offensiva e finisce meglio di come comincia. Capendo che, soprattutto se gli altri corrono di più, non sempre si può fare quello che si vorrebbe.



Erlic 6

Le palle aeree sono praticamente tutte sue, apprezzabile anche quando bisogna spazzare palloni gettati pericolosamente nell'area. Di certo però qualcosa non dev'essere funzionato nell'episodio del gol perchè Kupisz è troppo solo quando gli arriva la palla sulla testa.



Capradossi 6

Superato da un pallone in verticale, velocizzato dal vento: Pettinari sembra imprendibile ma lui ci crede e dopo una lunga rincorsa mette una pezza provvidenziale, costringendo con mestiere l'attaccante dei siciliani ad allargarsi, chiudendo poi il tiro sul legno.



Marchizza 6

Stavolta l'apporto offensivo è piuttosto risibile, merito di un Trapani che sugli esterni ha due giocatori dedicati. Dalle sue parti bazzica Pettinari, l'uomo migliore degli avversari, esplosivo ma anche brevilineo: per non finire col mal di testa bisogna anche sapersi gestire e non lasciare giocate facile. Le sue sortite avanzate arrivano nel secondo tempo ma non come al solito perché Kupisz è autore di una gran partita.



Maggiore 5.5

Non è che ogni partita deve costruire la giocata, anche se quella sua capacità di essere protagonista, specialmente nelle giornate più difficili, è una dote che hanno pochi. Oggi semplicemente rimane irretito dal furore degli avversari, peccato su quella splendida inutizione con cui ad inizio gara aveva (quasi) mandato in porta Acampora. (Dal 31'st Bartolomei 6 Uomo assist di febbraio, ha pochi minuti e nessuna chance per incidere sul match. Quando gli capita sui piedi la traiettoria colpisce il braccio di Nzola).



M. Ricci 6

Durissimo il primo tempo contro un Trapani che gli raddoppia la marcatura appena passa la linea di centrocampo. Non è un caso che tocca mille palloni e ne perde parecchi: la manovra dello Spezia ne risente e non ha il giusto aiuto dai compagni di reparto. E' in quella parte del campo che la macchina di Italiano non ha funzionato come al solito.



Acampora 5.5

Se nelle proiezioni offensive qualcosa ha fatto vedere, è nella gestione del non possesso che lui, come tutta la mediana aquilotta, va sotto: è una questione essenzialmente fisica e forse anche di atteggiamento. (1'st Mora 6.5 Entra bene sul terreno di gioco ed in pieno recupero si inventa una giocata stupenda che dà a Federico Ricci la palla della vittoria)



Gyasi 6.5

Quattro gol nelle ultime sette partite consegnano un giocatore liberato dalle vicende tattiche e carico in ogni situazione che gli capita: gli applausi non solo per il gol ma anche per un paio di recuperi generosi nella propria trequarti in quelle concitate e pericolose fasi finali del match.



Nzola 6

I cori contro di lui, la battaglia corpo a corpo con Scognamillo e Pagliarulo, le provocazioni reiterate, la reazione, anche umano ma comunque da evitare: c'era tutto in questo pomeriggio per il trabocchetto perfetto. Ma alla fine è lui a far espellere un giocatore, Pirrello, che lo tira giù senza troppi complimenti in una energica e solitaria ripartenza.



Bidaoui 5.5

Qualche serpentina iniziale, un tiro sull'esterno della rete ma dal ritorno in campo dopo l'infortunio non è il giocatore incontenibile che dribblava le difese. Verrò buono per i campi asciutti, come si dice in questi casi. (8'st F. Ricci 6 Buon impatto sul match, peccato per quel tiro finale, esteticamente bello ma incredibilmente telefonato e centrale. Per vincere oggi serviva altra forza).



Italiano 6

Turnover e questioni tattiche, in piena abbondanza si sceglie chi sta meglio. Su questa base ha deciso Italiano, trovando però ben presto risposte parziali: Maggiore ed Acampora non girano, il Trapani mette la museruola a Matteo Ricci, e sugli esterni non c'è il solito martellante gioco senza palla. Non è un caso che lo Spezia al "Provinciale" non ha battuto nemmeno un calcio d’angolo. Non è un caso che nel secondo tempo cambi proprio lì, per vedere se anche la musica generale fa lo stesso. Ma nemmeno così lo Spezia torna a fare lo Spezia. Ma alle volte bisogna accontentarsi.